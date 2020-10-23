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Brezilya'da 24 saatte koronadan 497 kişi öldü

Brezilya'da 24 saatte koronadan 497 kişi öldü
Brezilya'da 24 saatte koronadan 497 kişi öldü

Brezilya’da korona virüs vak'aları artmaya devam ederken, son 24 saatte korona virüsten 497 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınında vak'a sayısı artmaya devam ediyor. Brezilya'da son 24 saatte korona virüsten 497 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 858 yeni vak'a tespit edildi. Ülke genelinde toplam can kaybı sayısı ise 155 bin 962, vak'a sayısı ise 5 milyon 332 bin 634'e yükseldi. Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Brezilya'nın en kalabalık Sao Paulo eyaleti 1 milyon 76 bin 939 vak'a ve 38 bin 482 can kaybı ile ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi oldu. Brezilya, dünya genelinde korona virüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke sıralamasında ABD'den sonra ikinci, vak'a sayısı sıralamasında ise ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

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