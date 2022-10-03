İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Brezilya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Brezilya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
Brezilya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Brezilya’da bu pazar günü yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlar açıklandı. Devlet başkanı adayları arasında salt çoğunluğu elde eden çıkmadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Brezilya’da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı - Tıkla İzle

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nden (TSE) edinilen bilgiye göre sandıkların yüzde 98,38'inin açılmasının ardından İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48,08'ini kazanarak ilk sırayı alırken, mevcut devlet başkanı ve Liberal Parti (PL) adayı Jair Messias Bolsonaro ise yüzde 43,50 oy oranı ile ikinci oldu. Elde edilen bu sonuçlarla başkanlık seçiminin ikinci tura kaldığı kesinleşti. Solcu aday Lula'nın Bolsonaro karşısında avantaj elde ettiği seçimlerin ikinci turu ise 30 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak.

Saim Sevinç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.