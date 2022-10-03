Brezilya'da başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nden (TSE) edinilen bilgiye göre sandıkların yüzde 98,38'inin açılmasının ardından İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48,08'ini kazanarak ilk sırayı alırken, mevcut devlet başkanı ve Liberal Parti (PL) adayı Jair Messias Bolsonaro ise yüzde 43,50 oy oranı ile ikinci oldu. Elde edilen bu sonuçlarla başkanlık seçiminin ikinci tura kaldığı kesinleşti. Solcu aday Lula'nın Bolsonaro karşısında avantaj elde ettiği seçimlerin ikinci turu ise 30 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak.

Saim Sevinç



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