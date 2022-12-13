Brezilya'da Bolsonaro destekçileri, park halindeki araçları ateşe verdi

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, Yüksek Mahkeme (STF) Başkanı Alexandre de Moraes'in anti-demokratik eylemlere katıldığı iddiasıyla yerli halk lideri Jose Acacio Serere Xavante hakkında geçici tutuklama kararı vermesinin ardından sokaklara döküldü. Başkent Brasilia'da park halindeki araçları ateşe veren protestocular, Federal Polis binasına girmeye çalıştı. Polis ise protestoculara ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti. Ülkede 30 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kaldığı otelin çevresininde de güvenlik önlemleri arttırıldı.

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