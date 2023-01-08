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Brezilya'da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre'yi bastı
Brezilya'da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre'yi bastı

Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkent Brasilia’da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre’yi bastı - Tıkla İzle

Brezilya'da 30 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak'ta yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile Ulusal Kongre'nin içine girerken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bolsonaro destekçileri seçim yenilgisini kabul etmiyor

Lula seçimi 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1'ini almıştı. Bolsonaro'nun yenilgiyi kabul etmeyen destekçileri, ülke genelinde haftalardır kışlaların önünde toplanarak silahlı kuvvetlerin duruma müdahale etmesini talep etmişti.

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