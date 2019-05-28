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Brezilya'da cezaevi çatışması durdurulamıyor: Ölü sayısı 57'ye çıktı

Brezilya'da cezaevi çatışması durdurulamıyor: Ölü sayısı 57'ye çıktı
Brezilya'da cezaevi çatışması durdurulamıyor: Ölü sayısı 57'ye çıktı

Brezilya'nın kuzeyindeki Amazonas eyaletinin başkenti Manaus şehrinde bulunan Ansio Jobim Cezaevi Kompleksi'nde (Compaj) başlayan ve 15 kişinin öldüğü çatışma diğer hapishanelere de sıçradı. Amazonas eyaletindeki diğer 4 hapishanede çıkan çatışmalarda en az 42 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da hapishanelerde çatışmalar devam ediyor. Pazartesi günü Ansio Jobim Cezaevi Kompleksi'nde (Compaj) çıkan kavgada 15 mahkumun ölmesinden sonra bir günde 4 cezaevinde çatışmalar yaşandı. Yetkililer en az 42 kişinin öldüğünü bildirirken, "Hepsi boğularak öldü" açıklaması yapıldı. Amazonas Kamu Güvenlik Sekreteryası, ölen 42 mahkumun tamamının boğularak öldüğünün saplandığını açıkladı. Federal hükümet, Amazonas eyaletinde bulunan cezaevlerinde güvenliğin artırılması için özel ajanların gönderildiğini açıkladı.

Compaj cezaevinde 2017'de yaşanan 17 saatlik isyanda 56 kişi ölmüş, yaklaşık 200 mahkum da kaçmıştı. Ardından ülkenin diğer eyaletlerinde de isyanlar yaşanmış, dönemin Devlet Başkanı Michel Temer'i, ordunun hapishanelere girmesine izin vermeye zorlamıştı.

Benzer bir durumun yeniden gündeme gelme ihtimaline karşı Amazonas Cezaevi İdaresi Sekreteryası uyarılarak, ordu desteği ile bölgedeki tüm cezaevlerinde operasyonlar başlatıldı.  

Serkan Bayar

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