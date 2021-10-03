Brezilya'da göstericiler Bolsonaro'nun görevden azledilmesini istedi

Korona virüs salgını nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da halk, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etti. Muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve işçi sendikalarının çağrısıyla birçok şehir ve kasabalarda toplanan binlerce kişi, Bolsonaro'nun görevden azledilmesini talep etti. Bolsonaro'yu salgını ciddiye almamakla suçlayan göstericiler, aynı zamanda gıda, elektrik ve yakıt ücretlerindeki artış ile yüksek enflasyonu da protesto etti.

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında 100'den fazla azil soruşturması başvuru yapıldı. Ancak başvurular meclis tarafından reddedildi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Bolsonaro hakkındaki birkaç soruşturmanın başlatılması için onay verdi.

Geçtiğimiz ay ülke genelinde binlerce kişi Devlet Başkanı Bolsonaro'ya destek mitingleri düzenlemişti.