İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Brezilya'da hapishanedeki çatışmada ölü sayısı 57'ye yükseldi

Brezilya'da hapishanedeki çatışmada ölü sayısı 57'ye yükseldi
Brezilya'da hapishanedeki çatışmada ölü sayısı 57'ye yükseldi

Brezilya'nın Almun Altamira kentinde bir hapishanede çeteler arasında çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi.

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletine bağlı Almun Altamira kentinde dün rakip çeteler arasında çıkan ve yaklaşık 5 saat süren çatışmada ölenlerin sayısının 57'ye yükseldiği belirtildi. Para Cezaevleri Başsavcılığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çatışma yerel saatle sabah saat 07.00'de başladı. A Blok'ta bulunan çete üyeleri, rakip çete mensuplarına saldırdı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, mahkumlardan 16'sının kafasının kesildiği, diğerlerinin ise çıkan yangında dumandan boğularak öldüğü ifade edildi. İsyan sırasında rehine alınan 2 gardiyanın da serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hapishanelerde yaklaşık 700 bin kişinin bulunduğu Brezilya'nın dünyanın en fazla mahkuma sahip üçüncü ülkesi olduğu ifade ediliyor. Mayıs ayında Amazonas eyaletindeki 4 farklı hapishanede çıkan isyanda aynı gün içerisinde toplamda 40 mahkum hayatını kaybetmişti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.