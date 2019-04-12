Brezilya'da iki bina çöktü, en az 2 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki binanın çökmesi sonucu en az 2 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yardım ekiplerinin molozlar arasında daha fazla ceset aradığını duyurdu. Şehrin batısındaki Muzema Mahallesi'nde yaşanan trajedideki kayıp sayısı ise 17 olarak bildirildi.

Yardım ajansları, itfaiye birimleri tarafından yakındaki bir hastaneye nakledilen pek çok kişi olduğunu bildirdi. Yakındaki diğer binaların da çökme riski olduğu aktarılırken, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarının kolaylaştırmak amacı ile bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

Rio de Janeiro Belediyesinden yapılan açıklamada bölgedeki yaklaşık 60 binanın yıkılma riski yüksek alanlarda, düzensiz şekilde inşa edildiğini aktarıldı. Muzema Mahallesi'ndeki silahlı grupların bölgedeki yıkım işlemlerinin önüne geçtiği biliniyor.

Serkan Bayar

