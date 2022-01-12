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Brezilya'da kadın otobüste doğum yaptı, dakikalarca alkışlandı

Brezilya'da kadın otobüste doğum yaptı, dakikalarca alkışlandı
Brezilya'da kadın otobüste doğum yaptı, dakikalarca alkışlandı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir kadın otobüste doğum yaptı. Bu anlara tanık olanlar ise, doğumu dakikalarca alkışladı.

Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı, dakikalarca alkışlandı - Tıkla İzle

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın otobüse binmesinden kısa bir süre sonra ağrı çekmeye başladı. Otobüste bulunanlar sürücüden hastaneye gitmesini istese de doğum hastaneye yetişemeden otobüste gerçekleşti. Kadına doğumda yardımcı olan diğer yolcular, sorunsuz gerçekleşen doğumu dakikalarca alkışladı. Doğum sırasında otobüse yetişen sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.

Otobüste doğum yapan kadın, yaşananlar nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi.

Serkan Bayar

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