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Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı

Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı
Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde konteyner deposunun çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı - Tıkla İzle

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Itapecerica da Serra şehrinde işletmelere konteyner satan ve kiralayan Multiteiner şirketine ait bir depo çöktü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Sözcüsü Luciana Soares, kazanın depoda 64 çalışan ve 2 milletvekili adayı olan Jones Donizette ve Ely Santos'un seçim öncesinde tesisi ziyaret ettikleri sırada meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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