Brezilya'da lüks binanın havuzu çöktü: Otoparkı su bastı

Brezilya'nın güneydoğusundaki Vila Velha kentinde bulunan lüks bir binanın üst katlarında yer alan yüzme havuzu çöktü. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, su dolu havuzun geçtiğimiz perşembe günü yerel saatle 22.00 civarında çökmesi sonucu binanın alt katta bulunan otoparkı su bastı. Olay anı otoparktaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sırasında havuzda veya garajda kimse olmadığı, bu nedenle 270 kişinin yaşadığı binada kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Yetkililerin, bina sakinlerini önlem olarak tahliye ettiği öğrenildi.

Bina yapısının olaydan etkilenmediği kaydedilerek, konut sakinlerinin önümüzdeki haftadan itibaren evlerine dönmelerine izin verileceği belirtildi. İlk raporlara göre, olayın havuzun dibindeki yapısal sorun nedeniyle çöktüğü açıklandı.

Serkan Bayar