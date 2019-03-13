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Brezilya'da okul katliamında ölü sayısı 10'a çıktı

Brezilya'da okul katliamında ölü sayısı 10'a çıktı
Brezilya'da okul katliamında ölü sayısı 10'a çıktı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir okula yapılan silahlı saldırıda ölü sayısı 10’a yükseldi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Raul Brasil devlet okuluna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Brezilya Askeri Polisinden yapılan açıklamada, Sao Paulo'nun Suzano bölgesinde bulunan Raul Brasil okuluna giren iki gencin, katliamı gerçekleştirdiğini doğruladı. Askeri polis ayrıca, iki saldırganın üzerinde birkaç silahın yanı sıra, sırt çantalarında patlayıcı, pala, yay ve ok bulunduğunu kaydetti.

Brezilya medyası, saldıran iki gencin de intihar ettiğini iddia etti. Olay yerine altı kurtarma birimi, üç ambulans birimi ve iki helikopter gönderildi.

Ocak ayının sonunda, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden birini yerine getirmiş, ateşli silah bulundurmayı kolaylaştırmıştı.  

Serkan Bayar


 

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