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Brezilya'da Pfizer-BioNTech aşısına yaygın kullanım onayı

Brezilya'da Pfizer-BioNTech aşısına yaygın kullanım onayı
Brezilya'da Pfizer-BioNTech aşısına yaygın kullanım onayı

Brezilya’da sağlık düzenleyicisi Anvisa tarafından yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının Brezilya'da yaygın kullanımına onay verildiği kaydedildi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşı çalışmaları ve aşılama kampanyaları hız kemeden devam ediyor. Brezilyalı sağlık düzenleyicisi Anvisa tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Brezilya'da yaygın kullanımına onay verildiği belirtildi. Daha önce ülkede İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca ve Çinli aşı firması Sinovac Biotech tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının sadece acil kullanımına izin verildiğini bildiren Anvisa, Pfizer-BioNTech aşısının Brezilya'da yaygın kullanımına onay verilen ilk Covid-19'a karşı aşı olduğunu kaydetti.

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