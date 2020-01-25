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Brezilya'da sel: en az 14 ölü, 16 kayıp

Brezilya'da sel: en az 14 ölü, 16 kayıp
Brezilya'da sel: en az 14 ölü, 16 kayıp

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybederken, 16 kişinin için kayıp olduğu öğrenildi.

Brezilya’da sel: en az 14 ölü, 16 kayıp - Tıkla İzle

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağmurlar nedeniyle meydana gelen selde en az 14 kişinin öldüğü, 16 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Cuma günü başlayan yağışlarda can kaybı ilk etapta 11 kişi olarak açıklanırken, Sivil Savunma ekipleri Matip, Manhuaçu ve Pedra Bonita'da 3 kişinin cesedine daha ulaşıldığı duyurusunu yaptı. Hayatını kaybedenlerin bir bebek, 6 yaşında bir kız çocuğu ile bir de hamile kadın olduğunu açıkladı.

Duque de Caxias semtinde bir binanın yağmur nedeniyle çökmesi sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Betim bölgesinde de çöken bir evin molozlarından 2 cansız bedenin bulunduğu bildirildi. Ölen diğer 5 kişiden 3'ünün yağmur sularında boğulduğu, 2 kişinin ise değişik bölgelerde elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Minas Gerais Eyalet Sivil Savunma Koordinasyon birimi ayrıca 16 kişinin halen kayıp, 2 bin 590 kişinin ise yerlerinden olduğunu açıklarken, 911 kişinin ise evsiz kaldığını duyurdu. Eyalet genelinde 36 şehir şiddetli yağmurlardan etkilendi.

Serkan Bayar
 

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