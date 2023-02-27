Brezilya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 65'e yükseldi

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği aktarıldı. Sao Paulo eyalet yetkilileri, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Sel ve toprak kayması nedeniyle bölgede 2 bin 400'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.