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Brezilya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 65'e yükseldi

Brezilya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 65'e yükseldi
Brezilya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 65'e yükseldi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği aktarıldı. Sao Paulo eyalet yetkilileri, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Sel ve toprak kayması nedeniyle bölgede 2 bin 400'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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