Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 730 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 730 kişi hayatını kaybederken, son bir haftada hayatını kaybeden kişi sayısı 15 bine yükseldi. Ülkede salgın sebebiyle toplam can kaybı sayısı ise 290 bin 525'e ulaştı.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Brezilya'da 24 eyalette tarihte ilk kez yoğun bakım ünitelerindeki yatak doluluk oranının yüzde 80'e ulaşırken bazı eyaletlerde \%100'lük oran sebebi ile acil servis üniteleri kapatıldı ve entübe hastalar, ambulanslar içerisinde hastane önlerinde tedavi için sıra bekliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 11 milyon 492 bin 854 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 4 milyon 122 bin 203 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

Cansel Kemiksiz