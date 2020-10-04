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Brezilya'da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Brezilya'da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Brezilya'da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Brezilya’da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Brezilya'nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların ardı ardına düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.

Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.

Serkan Bayar

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