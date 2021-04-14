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Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü

Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü
Brezilya'da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü

Brezilya’da katran yüklü tır, kavşaktan kontrolsüz şekilde geçiş yapan aracı biçmesinin ardından karşı yönden gelen otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev alırken, kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Brezilya’da tırın çarptığı otobüs alev aldı: 1 ölü - Tıkla İzle

Brezilya'nın Coritiba eyaletine bağlı Campo Largo kentinde bulunan Botiatuva bölgesindeki Trevo da Morte kavşağında dün katran yüklü tır, kavşaktan kontrolsüz şekilde geçiş yapan aracı biçmesinin ardından karşı yönden gelen otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev alırken, kazada araç sürücüsü 66 yaşındaki Antonio Mika hayatını kaybetti. Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engellerken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Serkan Bayar
 

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