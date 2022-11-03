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Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı

Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı
Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı

Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazanmasının ardından Başkan Jair Bolsonaro destekçilerinin protestoları sürerken, araçla göstericilerin arasına dalan adam önüne çıkanı ezdi.

Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı - Tıkla İzle

Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından Bolsonaro destekçilerinin protestoları sürüyor. Mirassol kentinde, seçimi kaybeden Bolsonaro destekçilerinin düzenlediği yol kapatma eyleminde, bir araç göstericilerin arasına daldı. Polis, olayda 2 polis memuru 12 yaşında bir çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

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