Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı

Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından Bolsonaro destekçilerinin protestoları sürüyor. Mirassol kentinde, seçimi kaybeden Bolsonaro destekçilerinin düzenlediği yol kapatma eyleminde, bir araç göstericilerin arasına daldı. Polis, olayda 2 polis memuru 12 yaşında bir çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

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