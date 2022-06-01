Brezilya'daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 106'ya yükseldi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde sel ve toprak kaymalarının yol açtığı felakette bilanço artıyor. Pernambuco eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, faciada can kaybının 106'ya yükseldiği, 10 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Eyalet Valisi Paulo Camara, önceliğin toprak kaymalarında ve sel sularında kaybolanları bulmak olduğunu söyleyerek, "Tüm kayıplarını bulana kadar durmayacağız" ifadesini kullandı. Pernambuco'daki en az 24 belediye olağanüstü hal ilan ederken, 6 binden fazla kişi evini kaybetti veya terk etmek zorunda kaldı.

Ulusal Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada ise eyalet başkenti Recife de dahil olmak üzere Pernambuco'da yine sel uyarısı yapıldı.



