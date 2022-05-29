Brezilya'daki toprak kaymasında can kaybı 44'e yükseldi

Brezilya'nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde dün meydana gelen toprak kaymasında can kaybı yükseldi. Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Daniel Ferreira bölgeyi ziyaret ederken, yaşanan felaket hakkında bilgi vermek üzere Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'de bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Ferreira, 25 Mayıs çarşamba gününden bu yana bölgede etkili olan şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak meydana gelen sel ve toprak kayması felaketleri sonucu toplam 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını ve 56 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Bakan Ferreira, bölgedeki 3 bin 957 vatandaşın evsiz kaldığını ve 533 vatandaşın ise tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Ferreira ayrıca, federal hükümetin bölgeye maddi yardımda bulunacağını aktararak, bu yardımların ilk olarak su, gıda ve temizlik malzemeleri gibi insani ihtiyaçlar, sonrasında alt yapının onarımı ve son olarak da felakette tahrip olan evlerin yeniden inşası için kullanılacağını ifade etti.

Şu anda bölgede yağışların durmasıyla kayıp olan vatandaşları arama-kurtarma çalışmaları hız kazanırken, sivil savunma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara silahlı kuvvetlerin de destek verdiği belirtildi. Recife şehri yerel yönetimi ise, felaket nedeniyle mağdur durumda olanlar için yardım kampanyası başlatırken, vatandaşlar, su, yiyecek, giyecek, yatak ve battaniye gibi yardımlarla kampanyaya destek verdi. Bölgede şimdilik yağışların durduğu bildirilse de yetkililer, önümüzdeki bir kaç gün içinde şiddetli yağışların tekrar beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olma ve kendilerini koruma konusunda uyardı.

Saim Sevinç