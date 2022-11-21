Brezilyalı Alencar hayalindeki gülüşe İstadental'de kavuştu

Brezilya asıllı olan hayalindeki Hollywood Smile (Gülüş tasarımı) protez diş tedavisini yaptırmak için yaşadığı İsveç'ten Türkiye'ye geldi. Hem estetik, hem de protetik diş tedavisini İstadental'de yaptıran, artık daha mutlu gülen Jessica Alencar, yapılan işin kalitesine ve gördüğü hizmete hayran kaldığını anlattı. Alencar, “Tedavimi hem yaşadığım ülkedeki fahiş fiyatlardan daha uygun bir fiyata yapmış oldum, hem de İstanbul gibi dünyanın en önemli büyük metropolünü ziyaret edip gezme imkânı buldum” dedi.

ABD ve Almanya'da yaşayan hastalar sağlık tedavileri için Türkiye'yi seçiyor

Ukrayna Rusya savaşı ve küresel krizin etkisiyle sıkıntılı bir süreçten geçen dünya çıkış yolunu ürün ve hizmetlerde daha ucuz ve tedarikin daha kolay olduğu ülkelerde buluyor. Bu durumda Türkiye, birden fazla sorunla boğuşan Avrupa'nın cazibe merkezi haline geliyor.. Özellikle sağlık turizminin öncü güçlerinden olan ülkemiz, hem fiyat, hem hizmet hem de estetik ve kaliteli ürün kullanımında sağlık sektörünün başında geliyor. Sağlık turizm sektörünün öncü misafirleri Avrupa'dan geliyor. Özellikle ABD ve Almanya'da yaşayan hastalar sağlık tedavileri için Türkiye'yi seçiyor.

İstadental ülkemizin yüz akı sağlık kuruluşlardan

Sektörün öncülerinden ve hasta potansiyeli her geçen gün artan memnuniyet ve hizmet kalitesiyle cazibe merkezi haline gelen İstadentalin diş estetik ve protetik tedavilerinde hastalarına oldukça geniş bir hizmet sunuyor. Bir dizi tedavi sürecinin ardından Alencar ‘ın gülüşünü olması gereken seviyeye taşındı. İsveç'ten Türkiye'ye gelen ve hem estetik, hem de protetik tedavisini yaptıran Brezilya asıllı Jessica Alencar, hem yapılan işin kalitesi, hem gördüğü hizmet hem de estetik beklentisinin tam karşılığını aldığını ve tamamen tedavi süreç akışını yöneten İstadental'in profesyonel tavır ve hizmet incelikleriyle büyülendiğini ifade etti.

İstanbul'da hem daha uygun ve kaliteli tedavi, hem de güzel bir gezi

Yaşardığı süreci anlatan Jessica Alencar ise, İstanbul'a yolculuğunun başladığım uçak seyahatinden dönüş yolculuğuma kadar sistemli ilgili ve titiz bir şekilde tüm süreçlerden, yapılacak her işlemlerden istediği ölçüde bilgilendirme aldığını anlattı. Alencar, “Benim için en önemli konu sürecin ayrıntılarını, protez veya tedavinin nasıl uygulanacağı hangi materyalin benim için daha doğru olacağı ve tedavimin ne kadar süreceği bilgisini almaktı. Bu bilgilenin çok daha fazlasını İstadental'de buldum. İsviçre'de kuaförlük yapıyorum tabii ki estetik beklentim çok yüksekti ve beklentim karşılandı. Tedavimi hem yaşadığım ülkedeki fahiş fiyatlardan daha uygun bir fiyata yapmış oldum, hem de İstanbul gibi dünyanın en önemli büyük metropolünü ziyaret edip gezme imkânı buldum. İstadental ailesine tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Teknik personellerimiz Avrupa'daki meslektaşlarından daha iyi işler çıkarıyor”

İstadental yöneticisi Emre Alkan “Avrupa'dan, özellikle Almanya'dan çok fazla misafirleri olduğunu anlattı. Bu durumun üç sebebi olduğunu belirten Emre Alkan “Tabii ki en öncü sebebi fiyat. Özellikle sigorta şirketlerinin estetik vakaları karşılamaması ve bu tür protezlerin Avrupa'da çok pahalı olması önde geliyor. İkinci sebebi de kullanılan malzemelerin kalitesidir. Sektörde birçok ürün var, yelpaze çok büyük. Bütün dikkatimizi en iyi, uzun ömürlü ve doku dostu malzemeleri en iyi şartlarda kullanmaya çalışıyoruz. Son olarak da üretilen protezler fabrikasyon değil tamamen el işçiliğiyle üretiliyor. Bu konuda, yani protezin estetiği ve gülüş tasarımı hususunda teknik personellerimiz Avrupa'daki meslektaşlarından daha iyi işler çıkarıyorlar. Bu da bizim için ayrı bir avantaj sağlıyor. Gerek protezlerde, gerekse klinik malzemelerinde hijyenin önemi çok büyük. Pandemi insanlara hijyenin ne kadar önemli olduğunu daha da iyi öğretti. Özellikle İstadental bu konuda çok hassas ve dikkatli davranıyor. Gelen misafirlerin tamamı İstadental'e güven odaklı geldiğinden onların zamanlarını geçirdikleri ve tedavilerini tamamladığı kliniğimizin çok daha hijyenik olması birinci önceliğimiz oldu” diye anlattı.

“Hastamızın gülüşünü olması gereken seviyeye taşımayı başardık”

Protez tedavisinin uygulanmasıyla ilgili olarak diş hekimi “Hastamızın 6 implanta ihtiyacı vardı ve diğer dişlerinin görünümü ve morfolojisinin zamanla bozulduğunu gözlemledik. Bir dizi tedavi sürecinden geçerek hem zirkonyum kronlarla, hem estetik materyal olan Lityum Disilikat ile gülüşünü olması gereken seviyeye taşımayı başardık” diye belirtti.

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