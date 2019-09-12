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Brezilyalıların saç ekimi için Türkiye'deki tercihi Now Hair Time

Brezilyalıların saç ekimi için Türkiye'deki tercihi Now Hair Time
Brezilyalıların saç ekimi için Türkiye'deki tercihi Now Hair Time

Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen yabancıların sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında sağlık turizmi için Türkiye’ye gidenlerin sayısı 500 bine yaklaştı. Özellikle saç ekimi alanında dünyada en çok operasyon yapılan ülkelerden biri olan Türkiye’de saatte ortalama 10 kişiye saç ekimi yapılıyor.

Now Hair Time Genel Koordinatörü Melik Yağmur, alınan başarılı sonuçlar ve düşük maliyetler nedeniyle yabancıların saç ekimi konusunda Türkiye'yi tercih ettiğini belirtiyor. Dünyanın dört bir yanından hastalar ağırladıklarını söyleyen Yağmur, özellikle son dönemde Brezilyalıların saç ekimine yoğun ilgi gösterdiklerine dikkat çekti. Brezilya'da maliyetlerin yüksek olması ve saç ekimi yöntemlerinin ülkemizdeki kadar gelişmiş olmamasını, Türkiye'yi saç ekimi konusunda cazip hale getirdiğini söyleyen Melik Yağmur, “Brezilyalıların saç ekim merkezimize yoğun bir ilgisi var. Yaptığımız özel çalışmalarla bu ilgiyi koruyarak daha da üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. İleriki dönemde Brezilya pazarında adımızı sıkça duyabilirsiniz.”

                            

“Now Hair Time olarak en temel politikamız hastalarımızın memnuniyeti”
Yurt dışından saç ekimi işlemi için gelen hastalara turistik gezi paketleri sunarak hastaların saç ekimi öncesi İstanbul'un keyfini çıkarttıklarını söyleyen Now Hair Time Genel Koordinatörü Melik Yağmur, “Gezi paketlerimizle hastalarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlarken aynı zamanda İstanbul'un güzelliklerini görmelerine olanak tanıyoruz. Now Hair Time olarak en temel politikamız hastalarımızın memnuniyeti. Hastalarımızın ülkesine mutlu şekilde dönmeleri bizim için çok önemli. Saç ekimi operasyonu öncesi, sırası ve sonrası hastalarımızla yakın olarak ilgileniyoruz. “
 

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