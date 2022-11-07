Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda zirvede olan Güney Amerika ülkesinin yıldızlarla dolu kadrosu dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Tite, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defens: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer

Kanatlar: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles

Orta sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro

Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.

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