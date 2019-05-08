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Brezilya'nın ‘Yılan Adası' değil Yüksekova

Brezilya'nın ‘Yılan Adası' değil Yüksekova
Brezilya'nın ‘Yılan Adası' değil Yüksekova

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan ve bisikletiyle sürekli köyleri gezen Ümit Bartın, yılan sürüsüyle karşılaştı.

Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova - Tıkla İzle

İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyüne giden öğretmen Ümit Bartın, dinlendiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Bir arada gördüğü yılanları görüntüleyen Bartın, bulunduğu noktanın halk arasında 'yılan pınarı' olarak bilindiğini söyledi.

Bartın, “Brezilya'nın Yılan Adası gibi onlarca yılan karşımda duruyordu. Yaşadığım yerde bu durumun olması beni ayrı mutlu etti. Hemen yanımdaki malzemeleri kurup yılanları videoya çektim. Onların da zarar görmeyeceği şekilde herhangi bir müdahalede bulunmadan farklı farklı noktalardan ve özellikle yılanların toplandığı yerlerden görüntü almaya çalıştım” dedi. 

Metin Tek


 

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