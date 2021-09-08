Brice Dja Djedje, Denizlispor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala yeni transferini duyurdu. Yeşil siyahlı ekip son olarak Samsunspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Samsunspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Brice Dja Djedje'ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” sözlerine yer verildi.

Eren Elyesa Polat