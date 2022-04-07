Bright Osayi-Samuel: “Taraftarımız 90 dakika boyunca bizi desteklesin”

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları sürerken, gerçekleştirilecek olan antrenman öncesinde Bright Osayi-Samuel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile büyük bir derbi maçı oynayacaklarını ifade eden Samuel, “Sadece oyuncular için değil, taraftarlar içinde önemli bir maç ve önemli bir anlam ifade ediyor. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza son dönemde olduğu gibi ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Formumuz ve özgüvenimiz yerinde, bu maç için çalışıyoruz” dedi.

Sağ bek pozisyonunda oynamasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Osayi-Samuel, “Açıkçası bu konuyu çok fazla düşünmedin. Ben oynamak istiyorum, hangi pozisyon olduğunun önemi yok. Hocamız neresi derse elimden geleni yaparım. Gelişmem gereken bir pozisyon ve burada ilk defa oynuyorum. Öğrenmem gereken çok şey var. Hocaların yardımıyla öğreniyorum. Gelişiyorum ve takımda gelişiyor. Bu pozisyonda olursam daha da ciddiye alabilirim” diye konuştu.

“Taraftarımız 90 dakika boyunca bizi desteklesin”

Maç maç ilerlediklerini ifade eden Bright Osayi-Samuel, “Aynı şekilde yüksek özgüvenle devam etmek istiyoruz. Hocamızın da takım üzerinde büyük etkisi var. Futbolcular, bu maçın taraftarlar için önemini biliyor. Taraftarlara büyük iş düşecek. 90 dakika boyunca bizi desteklemelerini istiyoruz. Son iki maçta bizi çok iyi desteklediler ve büyük fark ürettik. Taraftarlarımızdan bu maçta da bunu istiyoruz. Performansımda hocalarımızın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem Pereira'nın hem İsmail hocanın benim üzerimde etkisi oldu. Ben kendime çok inanıyorum ve bu konuda özgüvenliyim. Takımıma yardım etmek için neler yapabileceğimi biliyorum. Performansıma hem hocalarım hem kendimin etkisi var. Çok çalışmaya devam edersem oynamaya devam ederim” dedi.

“İyi performans gösterince transfer dedikoduları çıkıyor”

Transfer konusunda isminin çıkmasıyla ilgili soruya cevap veren Osayi, “Bu tarz haberleri okumamaya çalışıyorum. Bazen duyduğum oluyor ama performansımı etkilemiyor. Benim yeteri kadar tecrübem var. İyi performans gösterince böyle dedikodular oluyor” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda hiç gülümsememesi ile alakalı soruya cevap veren Samuel, “Yanlış anlarda fotoğraflara yakalanıyorum. Burada çok mutluyum ve beni herkes mutlu ediyor. Bu tarz mesajlar geldi mutsuz olduğuma dair. Ben buraya ilk geldiğim andan beri çok iyi karşılandım, sadece fotoğraflarda yanlış anlarda yakalanıyorum” dedi.

“Taraftarlarımız bizim için 12. oyuncu”

Taraftarın derbide tribünleri doldurması gerektiğini ifade eden Bright Osayi-Samuel, “Taraftarlarımız bizim için 12. oyuncu. Bu maçta çok önemli bir rol oynayacaklar. 90 dakika boyunca desteklerini gösterirlerse bize çok yardım edecekler ve oyunculara özgüven verecek. Taraftarların bizimle olmasını istiyorum. Maç içerisinde iyi gitmeyen anlar olabilir asıl o zaman o desteğe ihtiyacımız var. Bir yerden bir yere taşındığınız zaman onun bazı zorlukları olabiliyor. Takım çalışanları ve oyuncular çok iyi karşıladı ve adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldular. 1 yıldan fazla süredir buradayım, daha fazla süreymiş gibi geliyor. Her maç kendimi geliştirip istikrar yakaladım, hocamızda bunu bizden istiyor” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu