Brock Motum: 'Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz'

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Riva'da yapımına devam edilen Düşler Vadisi'nde düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Buluşmada sarı-kırmızılı takımın Avustralyalı basketbolcusu Brock Motum, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Düzenlenen buluşma ile ilgili düşüncelerini aktaran Motum, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Takım arkadaşlarımızı sadece saha içinde görebiliyoruz. Ailelerini tanımak ve onların birbirini tanıması çok hoş. Dolayısıyla takım kimyamız için birbirimizi daha iyi tanımamız için daha iyi bir organizasyon oldu" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz"

Avustralyalı basketbolcu, ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak, "İşin rekabet kısmını zaten biliyoruz ama bunun yanı sıra bizim için her maç çok önemli. Çünkü yeni kurulmuş bir takımız. Her hafta daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bunun için her maç bizim için bir fırsat. Hala bir şeylerin inşasına devam eden bir takımız. Elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'daki hedefim kazanmak üzerine olacak"

Kariyer hedeflerine de değinen 29 yaşındaki oyuncu, "Uzun süredir yüksek seviyede oynuyorum. Galatasaray da bu seviyenin en önemli takımlarından bir tanesi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada herkes kazanmayı çok önemsiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Benim de kişisel hedefim olarak bu sezon kazanma odaklı kulüp ve kendim için kazanmak istiyoruz. Kendi açımdan konuşmak gerekirse daha iyiye gitmeye çalışacağım. Kendimi eksiklerini kapatmaya çalışan bir oyunu olarak tanımlıyorum. Galatasaray'da bu sezon hedefimiz kazanmak üzerine olacak" diye konuştu.

Bora Akyol