İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Brooklyn'de tren bekleyen yolcuyu rayları itti

Brooklyn'de tren bekleyen yolcuyu rayları itti
Brooklyn'de tren bekleyen yolcuyu rayları itti

ABD'nin New York kentinde bulunan bir tren istasyonundaki platformda yürüyen adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından raylara itildi.

Brooklyn'de tren bekleyen yolcuyu rayları itti - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü Brooklyn bölgesinde bulunan Myrtle-Wyckoff Avenues istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu raylara itti. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 14.40 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), yolcunun yaralandığını duyurdu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.