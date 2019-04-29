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Broşür bırakma bahanesiyle girdiği kuaförün kasasını böyle boşalttı

Broşür bırakma bahanesiyle girdiği kuaförün kasasını böyle boşalttı
Broşür bırakma bahanesiyle girdiği kuaförün kasasını böyle boşalttı

Fatih'te broşür bırakma bahanesiyle kadın kuaförüne giren bir kişi, kasada bulunan paraları alarak kaçtı. Hırsızın rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Broşür bırakma bahanesiyle girdiği kuaförün kasasını böyle boşalttı - Tıkla İzle

Olay, 28 Nisan Pazar günü Fatih Sirkeci'de bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 18.30 sıralarında kuaföre broşür bırakma bahanesiyle bir kişi geldi. İçeri giren şahıs, bir süre etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığını anladığı anda da kasanın yanına oturup, içinde bulunan 100 TL'yi alarak kaçtı. Hırsızın “bu kadarına da pes artık” dedirten rahat halleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kuaföre girdiği görülüyor. Bir süre içeride bekledikten sonra kasanın yanına oturup içinde bulunana paraları alacak dükkandan çıkıyor.  

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