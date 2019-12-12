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Brüksel'de AB liderler zirvesinde meşaleli protesto

Brüksel'de AB liderler zirvesinde meşaleli protesto
Brüksel'de AB liderler zirvesinde meşaleli protesto

Brüksel'de gerçekleştirilecek AB liderler zirvesine saatler kala iklim aktivistleri, genel merkez binasına tırmanarak meşale yaktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) liderlerinin küresel ısınmaya karşı mücadele planlarına yönelik gerçekleştirilecek zirve için toplanmasına saatler kala Greenpeace aktivistleri, yeni genel merkezin bulunduğu binaya yürüdü. Tırmanma teçhizatı takan 30 civarında eylemci, binanın dış cephesinden tırmanarak 'acil iklim durumu' uyarısının yer aldığı dev pankartı binaya astı. Eylemciler, iklim değişikliği konusunda derhal harekete geçilmesi konusunda çağrıda bulunarak meşaleler yaktı. Binanın etrafında bulunan 20 eylemcinin tutuklandığı bildirildi.

Greenpeace sözcüsü Mark Breddy, eylemcilerin eski bir itfaiye aracının merdivenini kullanarak binaya tırmandığını ve 2 gün dayanacak kadar yiyeceğe sahip olduklarını belirtti. Greenpeace Avrupa Direktörü Jorgo Riss ise “Dünya yanıyor ve hükümetlerimiz buna izin veriyor” ifadelerini kullandı. Riss, somut adımlar atılmasının gelecek nesillere bırakılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "İktidarların, bugün harekete geçmeleri gerekiyor” dedi.

Karbonun nötr hale gelmesinin yöntemleri araştırılacak

Öte yandan AB liderleri zirvede, 2050 yılına kadar karbonun nötr hale gelmesi konusunda uygulanabilecek yöntemleri tartışacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün, düşük emisyonlara geçiş yapan AB ülkelerine yardım için 100 milyar Euro'luk (130 milyar dolar) bir teklifle yeni bir “Yeşil Avrupa Anlaşması” sunduğunu açıklamıştı.

AB liderleri ayrıca uzun vadeli bütçe planlarını, ekonomik gelişmeleri, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması konularını görüşecek.

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