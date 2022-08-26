Brüksel'de minibüs kafede oturanlara çarptı: 6 yaralı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Rue Neuve caddesinde bir minibüs kafede oturan müşterilere çarptı. Yerel saatle 13.00 sıralarında meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Brüksel itfaiye teşkilatında görevli Walter Derieuw, yaralıların hastaneye sevk edilmediğini duyurdu.

Olay yerine gelen polis, aracıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Bölgeye helikopter ve acil durum ekipleri konuşlandırıldı. Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden kazanın ardından yaptığı açıklamada güvenlik güçleri ile yakın temas halinde bulunduklarını söyleyerek, "Durum yakından takip ediliyor. Acil durum ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

