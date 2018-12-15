Brüksel'de Sarı Yelekliler protestosuna polis engeli

Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümet karşıtı protestolar düzenlemek isteyen ve bu protestolar için Brüksel Merkez belediyesinden izin alan Sarı Yeleklilere polis gösteri izni vermedi. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun yer aldığı Lüksemburg Meydanı'nda yapılması planlanan gösteri için toplanan Sarı Yelekliler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alanı terkettiler.

Güvenlik güçlerinin kordonuyla Arts Loi'ya kadar gelen Sarı Yeleklilere burada gösteri yapmalarına izin verildi. Burada Sosyalist Parti ile Liberal Parti'nin aynı olduğunu ima eden ve “Sisteme karşı savaşalım” mesajı veren bir pankart açan yüz kişilik grup, “Charles Michel stifa” diyerek Başbakanı istifaya davet ederken, sık sık “Devrim, devrim” diye sloganlar attı.

Fransa'da yaşananları ekrana taşımadıkları için bir ara Belçika medyasına, “Satılmışlar” diyerek eleştiren Sarı Yeleklilerle güvenlik güçleri arasında Lüksemburg Meydanı yüzünden kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Gösteri izninin sona ermesiyle, göstericiler olay yapmadan sessizce dağıldılar.

Cafer Yıldırımer

