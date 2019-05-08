Bryant Dunston: 'Büyük maçları oynamasını bilen isimlere sahibiz'

Anadolu Efes'in önemli isimlerinden ABD'li basketbolcu Bryant Dunston, İspanya'da düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four öncesi basınla buluştu. Geçen sene Euroleague'de başarısız olan ancak bu sene Final-Four biletini almalarında takımın değişen kimyasının büyük etken olduğunu belirten Dunston, “En önemli farklılık takım olarak değişen kimyamızdı. Takımda herkes büyük fedakarlık yapıp birbiri için mücadele etti. Yeni oyuncularla sözleşme imzaladığımız anda böyle bir sinerji olacağını biliyorduk. Kulübün yönetimi de deneyimli isimleri takıma getirerek büyük iş yaptı. Bu sezon takıma katılan oyuncular, büyük maçların nasıl oynanacağını bilen isimlerdi” dedi.

“Fenerbahçe'nin eksikleri, bizim için bir şey değiştirmez”

Final-Four'da yarı final mücadelesinde karşılaşacakları Fenerbahçe Beko'nun yaşadığı sakatlıkların kendilerini ilgilendirmediğini belirten Dunston, “Sakatlıkların olması onlar için kötü bir durum. Ama bizim için değişen bir durum yok. Sahada kim varsa öyle oynamaya devam edeceğiz. Burası Final-Four. Yüzde 50 oynama şansınız varsa dahi sahada olursunuz. Orada da öyle olacak. Biz de, rakipte herkes oynayacakmış gibi hazırlıklarımızı yağacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan