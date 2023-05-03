BSH Grubu'nda üst düzey atama

Avrupa'nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden BSH'nin dört ana yönetim bölgesinden biri olan Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) Başkanlığı görevine 2018'den beri BSH Türkiye CEO'su olarak görev yapan Gökhan Sığın atandı. 1 Mayıs 2023'de yeni görevine başlayan Gökhan Sığın, bu kapsamda Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde, 130 ülkenin, 14 iştirakin ve 9 fabrikanın sorumluluğunu üstlenecek. Gökhan Sığın, yeni görevine ek olarak Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı'nı da yürütecek.

Verilen bilgiye göre, profesyonel kariyerine 1997 yılında Lister Petter şirketinde Proje Yönetici Yardımcısı olarak başlayan Sığın, 1999 yılında BSH Ev Aletleri'ne Planlama Yöneticisi olarak katıldı. 2003-2009 yılları arasında Bölgesel Planlama Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında BSH'nin üst segmente yönelik markası Gaggenau'da Satış Müdürü olarak çalışmaya başladı. 2011-2015 yılları arasında ise Gaggenau ve Özel Müşteriler Direktörlüğü görevine getirildi. 2015 yılında Dubai'ye giderek, BSH Ev Aletleri Ortadoğu CEO'su olarak görev yapan Gökhan Sığın, 2018 yılından beri BSH Türkiye CEO'su olarak görev yapıyordu.

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