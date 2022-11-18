BSH Türkiye'den COP27'ye özel sürdürülebilirlik yolculuğu

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (Conference of Parties / COP), 6-18 Kasım'da Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 27'nci kez düzenlendi. Dünya liderleri, bürokratlar, uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşlar, özel sektörden temsilciler ve aktivistler gibi çeşitli tarafların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda taraflarca sunulan ulusal bildirimlerle emisyon envanterleri gözden geçirildi. COP27, küresel ısınma karşısında kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi, iklim değişikliğinin sonuçlarının küresel düzeyde ele alınması ve iklim krizi karşısında ülkeleri iş birliği içinde hareket etmeye yönlendirmesi bakımından önem arz ediyor.

Bu yıl “Taahhüt çağından uygulama çağına geçme” çağrısıyla başlayan zirvenin odağındaki temel konular arasında karbon emisyonlarının azaltımı, ülkelerin iklim değişikliğine karşı hazırlıklarının desteklenmesi ve gelişmekte olan ülkelere sağlanan teknik ve finansal destek gibi hayati konular yer aldı. Konferansın diğer tematik tartışma başlıkları arasında cinsiyet eşitliği, biyoçeşitlilik ve tarım gibi konular da dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik alanında rol model olma yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren BSH Türkiye, gezegenin ve toplumların geleceği için kritik bir zirve olan COP27'nin nabzını tutmak üzere canlı yayınlar ve röportajlar düzenledi. Şirket adına, sürdürülebilirlik iletişimi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Öğretim Görevlisi ve Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlarda konuk olan isimler arasında BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit'in yanı sıra Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Etki Yatırım Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Umay Yılmaz yer aldı.

“2030'a kadar tüm tesisler yüzde 100 yeşil elektrikle çalışacak”

Burçin Girit, Mısır'dan naklen gerçekleşen canlı yayında BSH'nin öncü hedeflerini dile getirdi. Şirketin en önemli stratejik önceliklerinden birisinin sürdürülebilirlik olduğuna dikkat çeken Girit, “Şirket olarak sürdürülebilirliği çevre, toplum ve refah boyutlarıyla ele alıyoruz. Çevre başlığı altında; çevre kirliliğini en aza indirmek ve kaynaklarımızı korumak için çalışıyoruz. Toplum için bir yandan evlerdeki yaşam kalitesini geliştirmeye odaklanıyor diğer yandan toplumun daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak atılımlar gerçekleştiriyoruz. Refah boyutunda ise üretim sürecimizde hem finansal hem doğal kaynakların korunması için bir dizi pilot projeye dünyada ve Türkiye'de emek veriyoruz. Şu anda BSH'nin dünyadaki tüm tesisleri 2020 yılından beri karbon nötr. Bunlara ek olarak 2030 yılında tüm tesislerimizin yüzde 100 yeşil elektrikle çalışmasını, ürünlerimizin yüzde 50'sinin geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşmasını ve cihazlarımızda yeniden kullanılabilen malzeme oranının en az yüzde 95 olmasını hedefliyoruz” dedi.

“Tüketiciye farkındalık katmak bizim sorumluluğumuz”

Sürdürülebilirlik konusunda sadece Türkiye'de değil, görev alanı olan 130 ülkede somut aksiyonları hayata geçirerek bu konuyu samimiyetle sahiplendiklerinin altını çizen Burçin Girit, “Şirket olarak tüketicilerimizin farkındalığını artırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmesini teşvik etmeyi de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. COP27'ye katılarak birbirinden değerli katılımcılarla yaptığımız canlı yayınlarla ve paylaşımlarımızla konferanstaki ve dünyadaki gelişmeleri geniş kitlelerle paylaşarak toplumu özellikle bu konuda bilinçlendirmek adına önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz” dedi.

BSH Türkiye'nin COP27'den gerçekleştirdiği canlı yayınların tamamına BSH Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından erişilebildiği belirtildi.

“Sürdürülebilirlik Evde Başlar” podcast serisi yayında

Şirket bu alandaki farkındalık çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği “Sürdürülebilirlik Evde Başlar” başlıklı podcast serisiyle de başta BSH dünyası sonra sektör ve globalden örnek olan sürdürülebilirlik çalışmalarını mercek altına alıyor.

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