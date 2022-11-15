BSH Türkiye'nin 'Bi' Fikrim Var' yarışmasına yoğun ilgi

Gençlere teknoloji okuryazarlığı kazandırmak üzere 2017 yılından bu yana Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle Makers of Tomorrow Projesi'ni sürdüren BSH Türkiye, bu kapsamda “Bi' Fikrim Var” yarışmasını hayata geçirmişti. Yarışma için başvuru dönemi sona erdi. Yarışmaya, yalnızca Tekirdağ'dan yüzlerce öğrenci başvuruda bulundu. Yoğun ilgi üzerine, 14-15 Kasım'da BSH Türkiye'nin Çerkezköy Fabrikası'nda bulunan BSH Makers Lab'da yüz yüze gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına katılacak gençler için ayrılan kapasite yüzde 50 oranında artırıldı.

Beyaz eşya teknolojisi, mekatronik/otomasyon, sunum teknikleri ve tüketici iç görüleri eğitimlerinin yer aldığı atölyenin ardından jüri en başarılı 5 projeyi belirleyecek. Proje sahibi takımlar, 3 günlük kodlama, elektronik ve proje planlama atölyelerine katılacak. Daha sonra da sağlanacak malzeme desteğiyle fikirlerini prototipe dönüştürerek jüri karşısına çıkacak. Finale kalan takımlardan dereceye giren ilk 2 takım 23-27 Ocak 2023 tarihlerinde Makers Lab'da gerçekleştirilecek yüz yüze kodlama kampına katılmaya hak kazanırken, birinci olan takımın üyeleri BSH Türkiye'de staj yapma imkânı elde edecek.

Takımlara rehberlik edecek jüri üyeleri

Yarışmanın, alanında yetkin isimlerden oluşan jüri üyeleri de netleşti. Jüride BSH Türkiye üst düzey yöneticileri, Kodluyoruz Derneği ekibi, influencer ve gazetecilerin yanında Prof. Dr. Metin Türkay, Dr. Öğretim Üyesi Levent Çolak bulunuyor.

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