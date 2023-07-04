BSH'den nitelikli teknik eğitime 12 yıldır kesintisiz destek

BSH Türkiye, gençlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve satış sonrası servis hizmetleri alanında donanımlı personel ihtiyacına karşılık vermek amacıyla geliştirdiği TOSİ (Meslek Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Teknik Okullarla Stratejik İş birliği) projesini 2011 yılından beri sürdürüyor. TOSİ projesi ile şirket, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilere sektörü daha iyi tanıma fırsatı sunmayı, kariyerlerine katkıda bulunmayı ve donanımlı çalışanlar olarak ülke istihdamına katılmalarını sağlamayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, BSH Türkiye Servis Departmanı liderliğinde yürütülen TOSİ projesi, beyaz eşya sektörünü geleceğe taşıyacak donanımlı ve nitelikli çalışanların yetişmesine olanak sağlıyor. 2011 yılında hayata geçirilen TOSİ projesi için bugüne dek Türkiye'nin farklı noktalarında 8'i Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve 1'i Meslek Eğitim Merkezi olmak üzere toplamda 9 okul ile iş birliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında, teknik liselerde beyaz eşya ve küçük ev aletleri sınıfları kuruldu ve bu sınıflar, BSH ürünleriyle donatılarak modern ve işlevsel bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Ayrıca, şirket tarafından sağlanan teknik laboratuvarlar, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeleri ve mesleki bilgi birikimlerini artırmaları için önemli bir kaynak oldu. TOSİ projesi, genç yeteneklerin şirket ürünleriyle gerçek dünya deneyimleri yaşamalarını ve teknik becerilerini geliştirerek beyaz eşya sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırıyor.

314 öğrenciye staj, 16 yeni mezuna iş imkânı

Şirketin sürdürdüğü uzun soluklu proje, mesleki ve teknik okullardan mezun olan gençler için aynı zamanda istihdam fırsatı anlamına geliyor. Bugüne kadar TOSİ projesinin yürütüldüğü okullarda eğitimini tamamlayan 16 genç mezun, teknisyen olarak şirketin servis ailesine katılırken, 314 öğrenci de profesyonel satış sonrası servis hizmeti stajlarını şirketin servislerinde gerçekleştirdi.

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