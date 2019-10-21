BTC bölgesel kalkınma için Osmaniye'de zeytincilik desteklerine devam ediyor

BTC ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında bölgesel kalkınma için Osmaniye'de zeytin üreticilerine makine ve ekipman desteği sağlandı.

Osmaniye'nin Köyyeri köyünde gerçekleştirilen teslim törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Tarım ve Ormancılık İl Müdür Vekili, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odası başkanları, BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun törende yaptığı konuşmada, “Köylerimizin sosyal alt yapısına destek veriliyor. Ayrıca orada yaşayan çiftçilerimizin sosyo ekonomik durumlarının düzeltilmesi için destek veriyorlar. Yöremizde zeytincilik gelişiyor. Osmaniye ili olarak 4 milyon zeytin ağacını geçtik. Sadece ağacın yetiştirilmesi yetmiyor. Ağaç hasat edilirken doğru yöntemlerle yapılması gerekiyor. Bu anlamda bugün burada, hasada yönelik ve ziraatin daha iyi, verimli yapılabilmesi için vatandaşlarımıza ekipman vereceğiz. Ben bu vesileyle BTC firmasına teşekkür ediyorum. Zeytin hasadının daha verimli yapılabilmesi için önemli bir katkı sağladılar” şeklinde konuştu.

BTC Proje koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya ise Osmaniye'de zeytinclik çalışanlarının bölgesel kalkınmaya önemli katkılarını olduğunu belirterek, “Özel sektör ve üreticiler arasındaki işbirliğine başarılı bir örnek oluşturan bu çalışmanın çıktısı olarak 3 yılda 500'den fazla üreticiye erişildi. Zeytin uygun koşullarda toplanması, taşınması ve muhafazası için yeni ekipman ve makinenin üretim süreçlerinde kullanılmaya başlandı. 2016 yılından itibaren BTC Sosyal Yatırım Projesi kapsamında Osmaniye'de 30 proje uygulandı. Projeler kapsamında 90 binden fazla zeytin fidanı dikildi. Zeytin üretim alanları genişletildi. Aynı zamanda gıda güvenliğini sağlamak ve ürün kaybını önlemek amacıyla çiftçilere zeytin taşıma kasası, zeytin hasat makinesi, el traktörü ve ekipman desteği sağlandı. Diğer taraftan hayvansal üretimin desteklenmesi için 10 köyde toplu sıvat yerleri oluşturuldu. KOSGEB destekleri için ise ayrı bir program oluşturuldu. 29'u kadın olmak üzere 44 girişimciye kendi iş yerlerini kurmaları için destek verdik. Sanayi kazanı operatörlüğü kursumuzda ise 7 kişi iş sahibi oldu” dedi.

Konuşmaların ardından Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri zeytin üreticilerine makine ve ekipmanları dağıttılar.

Selçuk Şavran