İhlas Haber Ajansı

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BtcTurk'te erişim sıkıntısı

BtcTurk'te erişim sıkıntısı
BtcTurk'te erişim sıkıntısı

Kripto para alım satım platformu BtcTurk'e dün akşamdan beri erişilemiyor.

Kripto para borsası BtcTurk'te dün akşamdan beri erişim sorunu yaşanıyor. Web site ve mobil uygulama üzerinden yaşanan erişim sorunu kullanıcılar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Birçok kullanıcı tedirginliklerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Platformdan yapılan açıklamada ise sorunun Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle yaşandığı ifade edildi. İlk duyuruda "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

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