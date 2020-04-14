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BTP Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş

BTP Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş
BTP Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş

Trabzon’da Korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın sevenlerine veda ettiği görüntüler ortaya çıktı.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş - Tıkla İzle

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Korona virüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.

Korona virüs nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi.

Gökmen Şahin

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