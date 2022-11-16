Bu ada timsaha benziyor

Ordu'nun Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki Timsah Adası zaman zaman ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan yarımada, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

2000 yılına kadar kimsenin Timsah Adası'nın varlığından haberi yoktu. Doğru açıdan bakıldığı zaman timsahı birebir andıran adanın, 2000'li yıllara kadar fark edilmedi. Adanın çevresinde ve üst tarafında bulunan yolun kenarından bakıldığında timsah şeklini görmek mümkün.

“Düzgün bir açıdan bakıldığında timsaha benziyor”

Yol kenarından düzgün bir açıdan bakıldığında timsah siluetinin görüldüğünü ifade eden Yıldırım, “Yol kenarından bakıldığında ciddi anlamda timsaha benziyor. Biz yazları zaten uğramaya çalışıyoruz. Buraya sırf Timsah Adası için de gelenlerin olduğunu görüyoruz. Bazen araba ile duruyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Buradan geçenlerin de ilgisini çekiyor” diye konuştu.

Uğur Kahyaoğlu



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