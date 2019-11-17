Bu ağaç tam 570 yaşında

Bilecik'in farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, hem turizme katmak hem de değer olarak bölge insanın da farkındalığını artırmak için Vali Bilal Şentürk olmak üzere protokol üyeleri ve iş adamları ile Bilecikliler, düzenlenen organzisazyonlarda 8 ayda yaklaşık 82 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zaman zaman zorlu parkurlarında yer aldığı yürüyüş sırasında çok sayıda endemik bitkinin bulunduğu ve yöre insanının geçmişte yol olarak kullandığı güzergahlarda da inceleme fırsatı bulan Vali Şentürk ve beraberindekiler, sonbaharın son günlerinde doğa manzarasını da izleme fırsatı buldu.

Belirlenen rotalarda gerçekleştirilen etkinliklerde hem hareket hem spor hem de güzellikleri yaşama imkanı bulmanın yanında doğal güzellikleri paylaşarak, tanıtımı yapılıyor. Osmaneli ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Turizm Komisyonu organizasyonunda Belenalan köyünde Vali Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, TSO üyeleri ve Bileciklilerin katılımıyla gerçekleştirilen düzenlenen doğa yürüyüşünde ilk olarak köydeki tahmini 570 yaşında olan anıt ağacında ve köyde incelemede bulundu. Köyün çıkışında Dövence mevkisinden sisler altında kalan doğayı izleme fırsatı bulan Vali Şentürk ve beraberindekiler, Balaban yolu devamında patika yollardan meşe, sandal ağacı ve şimşir ağaçlarının yanı sıra farklı endemik bitkilerinin bulunduğu 8 kilometrelik yürüyüşün ardından Dereyörük köyüne ulaştı. Köy içerisinden geçen Göksu çayında ve Bizans dönemine ait kulelerde incelemede bulunan Vali Şentürk, doğa ile iç içe yakın mesafede yürümenin yanında coğrafyada zengin bitki örtülerini görme imkanı bulduklarını ifade ederek, güzergahlarındaki Belenalan köyünden Dereyörük köyüne kadar olan alanda Göksu deresinin yanında orman içerisinde farklı bitki türleri ile mağaraların, kaya kayaların ve kayahisarların güzelliklerinin doyumsuz olduğunu söyledi.

Bilecik'in farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarının doğayla iç içe olmak isteyenler açısından harika güzergahların bulunduğunu, köylerdeki tarihi dokuyu yansıtan ve kerpiç ve ahşap evlerin ayrı bir güzellik kattığını dile getiren Vali Şentürk, ''Doğanın güzelliklerinin keşfedilmesinin yanında spor yapıyoruz ve çevreyi tanımamız açısından da faydalı oluyor. Bilecik'in güzellikleri saymakla bitmiyor. Önemli doğal güzellikleri var. Keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik'' dedi.

Nadir Korkmaz