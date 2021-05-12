Bu ağlar balık için değil

Gürsu ilçesinde dünyanın en kaliteli deveci armudu yetişiyor. Armut ağaçlarının çiçeklerini döküp meyvelerini çıkartmasıyla birlikte çiftçiler armut bahçelerinin üzerini yağacak doludan korumak için ağlarla örtüyor. Meyve bahçesinin üstü tamamen ağlarla kaplanırken bu sayede yağan dolu meyvelere zarar vermiyor. Bu uygulanan file işlemi oldukça maliyetli Gürsu ilçesi Ağaköy'de 23 dönümlük bahçesine ağ serdiren üretici Cemal Çakın, bu işlem için 350 bin lira ödedi. Bu ağ serme işlemini maliyetli olduğu için herkes yapamıyor. Yapanlar ise meyve bahçelerini doluya karşı yüzde 90 oranında koruyor. Meyve bahçelerinin üzerine serilen ağlar meyveler toplandıktan sonra tekrar sökülüyor.

Armutlarının doludan etkilenmemesi için bahçesine ağ serdiklerini ifade eden Cemal Çakın, "Deveci armutlarımız ağaçlarda gözükmeye başladı. Bizde ağaçların üzerine ağ sermeye başladık. Serdiğimiz bu ağ bahçeleri doluya karşı koruyor. Dolu yağsa da armutlar zarar görmüyor. Ben burada 23 dönüm bahçeme ağ serdim bunun bana maliyeti 350 bin lira tuttu" dedi.

Ağaköy Muhtarı Ertuğrul Ertem, "Armutlar çıkmaya başlayınca köylüler de bahçelerinin üzerine ağ sermeye başladı. Serilen bu ağlar sayesinde dolu yağsa da üreticinin bahçesi zarar görmüyor" şeklinde konuştu.

Burak Türker