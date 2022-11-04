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Bu araca dikkat: Hız radarı değil emisyon radarı

Bu araca dikkat: Hız radarı değil emisyon radarı
Bu araca dikkat: Hız radarı değil emisyon radarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen proje sonrasında trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Tekirdağ’da Egzoz Elektronik Denetleme aracı yollarda göreve başladı. Seyir halindeki bazı sürücüler emisyon radarını hız radarı zannetse de egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar, seyir halinde emisyon radarına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak.

Bu araca dikkat: Hız radarı değil emisyon radarı - Tıkla İzle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ASELSAN tarafından yürütülen proje ile trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla çevre denetim aracı Tekirdağ'daki yollarda denetime başladı. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar, artık durdurularak değil seyir halindeyken çevre denetim aracının kamerasına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak. Yolun bir köşesinde görev yapan çevre denetim aracını gören bazı sürücüler, hız radarını zannedip yavaşlasa da egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı takdirde cezadan kurtulamayacak.

Halil Dağ

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