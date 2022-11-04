Bu araca dikkat: Hız radarı değil emisyon radarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ASELSAN tarafından yürütülen proje ile trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla çevre denetim aracı Tekirdağ'daki yollarda denetime başladı. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar, artık durdurularak değil seyir halindeyken çevre denetim aracının kamerasına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak. Yolun bir köşesinde görev yapan çevre denetim aracını gören bazı sürücüler, hız radarını zannedip yavaşlasa da egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı takdirde cezadan kurtulamayacak.

Halil Dağ

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