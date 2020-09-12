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Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Muğla’da önündeki araca çarparak takla atan araç sürücüsü kadın ve yanındaki yolcu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza Muğla -Aydın Karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Duygu Ülger yönetimindeki 09 B 1219 plakalı araç aynı yönde seyreden Coşkun Göksu idaresindeki PTT kargoya ait 44 KS 605 plakalı kamyonu arkadan çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kadın sürücü çarpmanın etkisi ile takla atarak karayolunun ortasında refüjde ters dönerek durabildi.
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerinde 112 ambulans, polis trafik ve Menteşe İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Duygu Ülger ve ve yanında yolcu olarak bulunan kadın takla atan ve ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kendi imkanları ile çıktılar.
Kaza sonrası karayolunda trafik akışı uzun süre tek şeritten verildi ve yolda uzun kuyruklar oluştu.

Bekir Tosun
 

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