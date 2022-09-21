Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu

Kaza, Yahya Kaptan Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Cemal S. yönetimindeki 41 RD 732 plakalı hafriyat kamyonu ile Osman M. idaresindeki 35 EYA 30 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kamyonun altına giren hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Olayı anlatan Osman M., "Kendi şeridimde gidiyordum, kamyon gelip beni altına aldı ve götürdü. Aracım preslendi, verilmiş sadakamız varmış" dedi. Hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından yolda kumlama çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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