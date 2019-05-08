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Bu araçtan kimse kurtulamadı

Bu araçtan kimse kurtulamadı
Bu araçtan kimse kurtulamadı

Sivas’ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yıldızeli-Şarkışla yolu Bedirli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarkışla'dan Yıldızeli istikametine gitmekte olan M.G. idaresindeki 39 BG 192 plakalı tır ile karşı yönden gelen Ünsal Gencer'in kullandığı 60 KP 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Ünsal Gencer ile yanında yolcu olarak bulunan Muharrem Sırrı Çağlayan hayatını kaybetti. AFAD ve sağlık ekipleri araçta sıkışan cesetleri çıkartmak için çalışma başlattı.  

Onur Erden - Veysel Korkmaz

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