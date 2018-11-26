Bu araçtan sağ çıktı, kadran 160'da takılı kaldı

Kaza, Edirne otoyolu Şehir merkezi-otogar bağlantı mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 LJ 589 plakalı araç, otoyolda tır dorsesine arkadan çarptı. Kazada, araç hurdaya dönerken, hız kadranının 160 kilometrede takılı kalması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Hurda araçtan sağ çıktı

Aracın hava yastıklarının açılması ile birlikte şans eseri araç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, söz konusu araçta başka yolcu olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası, bir süre otoyol da polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, aracın çekici yardımıyla bölgeden alınmasının ardından otoyol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.