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Bu araçtan sağ çıktı, kadran 160'da takılı kaldı

Bu araçtan sağ çıktı, kadran 160'da takılı kaldı
Bu araçtan sağ çıktı, kadran 160'da takılı kaldı

Edirne’de, bir araç sürücüsü otoyolda tır dorsesine arkadan çarptı. Aracın kadranı 160 kilometrede takılı kalırken, hurdaya dönen araçta şans eseri araç sürücüsü kazayı kırıklarla atlattı.

Kaza, Edirne otoyolu Şehir merkezi-otogar bağlantı mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 LJ 589 plakalı araç, otoyolda tır dorsesine arkadan çarptı. Kazada, araç hurdaya dönerken, hız kadranının 160 kilometrede takılı kalması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Hurda araçtan sağ çıktı
Aracın hava yastıklarının açılması ile birlikte şans eseri araç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, söz konusu araçta başka yolcu olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası, bir süre otoyol da polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, aracın çekici yardımıyla bölgeden alınmasının ardından otoyol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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