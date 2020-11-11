Bu araçtan sağ çıktılar

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Reşadiye karayolu Umurca köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Kars'a giden Salih A. idaresindeki 34 AAJ 842 plakalı Dacia Duster marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7-8 metre yükseklikteki köprüden uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan sürücü Salih A., aynı araçta bulunan Adem A, Mahide A ve Talip A. itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Otomobilde bir süre kurtarılmayı bekleyen Mahide A'nın yaşadığı o anlar ise objektiflere yansıdı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.